La boucle des coquelicots Taron-Sadirac-Viellenave
La boucle des coquelicots Taron-Sadirac-Viellenave samedi 4 avril 2026.
La boucle des coquelicots
Stade municipal Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Au programme 8h30 inscriptions. 9h30 départ course solo de 15 km 300 D+ (2 boucles d’environ 7 km), course relais de 15 km 300 D+ par équipe de 2 ou marche de 7 km 150 D+.
12h repas et buvette sur place. Récompenses pour les 3 premier(e)s et meilleur relais.
Sur inscriptions. On vous attend nombreux pour partager ce moment sportif et convivial ! .
Stade municipal Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : La boucle des coquelicots
L’événement La boucle des coquelicots Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran