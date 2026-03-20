La boucle des coquelicots

Stade municipal Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Au programme 8h30 inscriptions. 9h30 départ course solo de 15 km 300 D+ (2 boucles d’environ 7 km), course relais de 15 km 300 D+ par équipe de 2 ou marche de 7 km 150 D+.

12h repas et buvette sur place. Récompenses pour les 3 premier(e)s et meilleur relais.

Sur inscriptions. On vous attend nombreux pour partager ce moment sportif et convivial ! .

Stade municipal Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La boucle des coquelicots

L’événement La boucle des coquelicots Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran