La boucle des Hauts de Rouen – Rouen, 28 mai 2025 14:00, Rouen.

Seine-Maritime

La boucle des Hauts de Rouen Place Alfred-de-Musset Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-28 14:00:00

fin : 2025-05-28 18:30:00

Date(s) :

2025-05-28

Un après-midi sportif, ludique et gratuit pour toute la famille !

Au programme

– Vélos smoothies pour mixer en pédalant,

– Défis d’endurance sur vélo d’appartement,

– Relais, contre-la-montre et parcours vélo,

– Atelier réparation pour apprendre à entretenir son deux-roues,

– Espace draisiennes et structure gonflable pour les plus petits.

– Et pour bien finir la journée, un goûter offert dès 17h !

Place Alfred-de-Musset

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : La boucle des Hauts de Rouen

A sporty, fun and free afternoon for the whole family!

On the program:

– Smoothie bikes for pedal-powered blending,

– Endurance challenges on exercise bikes,

– Relay, time trial and bike course,

– Repair workshop to learn how to maintain your bike,

– Bouncy castle for the little ones.

– And to round off the day, an afternoon snack at 5 p.m.!

German :

Ein sportlicher, spielerischer und kostenloser Nachmittag für die ganze Familie!

Auf dem Programm stehen:

– Smoothie-Fahrräder, um beim Radfahren zu mixen,

– Ausdauerherausforderungen auf dem Heimtrainer,

– Staffeln, Zeitfahren und Fahrradparcours,

– Reparaturwerkstatt, um zu lernen, wie man sein Zweirad pflegt,

– Draisinen und eine Hüpfburg für die Kleinsten.

– Und zum Abschluss des Tages gibt es ab 17 Uhr einen kostenlosen Imbiss!

Italiano :

Un pomeriggio gratuito di divertimento e sport per tutta la famiglia!

In programma:

– Smoothie bike per frullare mentre si pedala,

– Sfide di resistenza su cyclette,

– Staffetta, cronometro e percorso in bicicletta,

– Laboratorio di riparazione per imparare a mantenere la propria bicicletta,

– Carrozzina e struttura gonfiabile per i più piccoli.

– E per concludere la giornata, dalle 17.00 ci sarà una merenda gratuita!

Espanol :

Una tarde gratuita de diversión y deporte para toda la familia

En el programa:

– Bicicletas para hacer batidos mientras pedaleas,

– Desafíos de resistencia en bicicletas estáticas,

– Relevos, contrarreloj y recorrido en bicicleta,

– Taller de reparación para aprender a mantener tu bicicleta,

– Un cochecito y una estructura hinchable para los más pequeños.

– Y para redondear la jornada, ¡habrá un tentempié gratuito a partir de las 17:00!

