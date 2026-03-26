La Boucle du Compost Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

La Boucle du Compost

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La Boucle du Compost vous invite à changer de regard sur vos déchets et à les transformer en ressource précieuse.

À travers un atelier concret et participatif, découvrez comment vos biodéchets peuvent nourrir les sols, réduire la pollution et limiter le gaspillage.

Apprenez à mieux trier, composter et comprendre les enjeux écologiques et économiques liés à leur gestion. Une expérience inspirante pour adopter des gestes simples, utiles et durables au quotidien.

Cet événement s’insère dans le cadre de l’événement national Tous au Compost ! .

Animé par les Carrioles Vertes.

A partir de 16 ans.

Durée 2h. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : La Boucle du Compost

L’événement La Boucle du Compost Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet