La Boucle du Compost Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
La Boucle du Compost Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 10 avril 2026.
La Boucle du Compost
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
La Boucle du Compost vous invite à changer de regard sur vos déchets et à les transformer en ressource précieuse.
À travers un atelier concret et participatif, découvrez comment vos biodéchets peuvent nourrir les sols, réduire la pollution et limiter le gaspillage.
Apprenez à mieux trier, composter et comprendre les enjeux écologiques et économiques liés à leur gestion. Une expérience inspirante pour adopter des gestes simples, utiles et durables au quotidien.
Cet événement s’insère dans le cadre de l’événement national Tous au Compost ! .
Animé par les Carrioles Vertes.
A partir de 16 ans.
Durée 2h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : La Boucle du Compost
L’événement La Boucle du Compost Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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