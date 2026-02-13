La boucle du marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

La boucle du marais Dimanche 26 avril, 13h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

Gratuit. Chaussures de randonnée et/ou bottes impératives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T13:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

En avril, le marais se dévoile, le long de sentiers parfois inondés, offrant des ambiances uniques et la découverte d’espèces singulières adaptées à ces milieux changeants. Une immersion au cœur d’un paysage vivant, entre eau et terre. Chaussures de randonnée et/ou bottes impératives. Circuit de 8km Dès 10 ans.

Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie

