La boucle du marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

La boucle du marais Dimanche 26 avril, 13h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
Gratuit. Chaussures de randonnée et/ou bottes impératives.
En avril, le marais se dévoile, le long de sentiers parfois inondés, offrant des ambiances uniques et la découverte d’espèces singulières adaptées à ces milieux changeants. Une immersion au cœur d’un paysage vivant, entre eau et terre. Chaussures de randonnée et/ou bottes impératives. Circuit de 8km Dès 10 ans.
Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Beatrice gillot