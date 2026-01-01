La boucle gardannaise trail et courses nature Gymnase COSEC du Pesquier Gardanne

La boucle gardannaise trail et courses nature

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 10h. Gymnase COSEC du Pesquier 210 Rue Charles Pauriol Gardanne Bouches-du-Rhône

La Boucle Gardannaise se déroulera à Gardanne le dimanche 11 janvier 2026 et propose trois courses nature sur sentiers vallonnés 24 km (Trail des Gueules Noires), 12 km (La Boucle Gardannaise) et 7 km (La Bouclette).

L’événement, organisé par le Club Loisirs et Sports de Gardanne, offre une ambiance conviviale, des ravitaillements sur les longues distances et un beau cadre naturel pour coureurs de tous niveaux. .

Gymnase COSEC du Pesquier 210 Rue Charles Pauriol Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Boucle Gardannaise will take place in Gardanne on Sunday January 11, 2026, and features three nature races on hilly trails: 24 km (Trail des Gueules Noires), 12 km (La Boucle Gardannaise) and 7 km (La Bouclette).

