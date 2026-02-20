La Boucle gourmande des gîtes de Bonnezeaux Bellevigne-en-Layon

La Boucle gourmande des gîtes de Bonnezeaux

316 Les Gauliers Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 13:15:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Partez pour une randonnée guidée au cœur des coteaux du Layon, à la découverte de Bonnezeaux, de ses paysages et de trois gîtes de groupe de caractère, avec des pauses gourmandes tout au long du parcours. Cette parenthèse conviviale se conclura au Château de Fesles autour d’un dîner angevin.

Les Gîtes de Bonnezeaux vous ouvrent leurs portes pour une demi-journée de randonnée guidée au cœur des paysages des coteaux du Layon, en compagnie de Valérie de Les vignes selon Val .

À travers les vignes et le village de Bonnezeaux, ce parcours convivial vous amènera, au fil de pauses gourmandes, à visiter trois gîtes de groupe de caractère L’Ancienne Boulangerie, Le Clos des 3 Rois et le Domaine des Gauliers.

Une dernière étape au vignoble du Château de Fesles viendra conclure cette journée de découverte dans une atmosphère chaleureuse, autour d’un dîner angevin confectionné par Instants gourmands .

Chaque participant pourra également tenter sa chance lors d’une tombola, avec à la clé un vol en montgolfière offert par Montgolfière d’Anjou.

Pour profiter pleinement de cette expérience, pensez à vous munir de chaussures de randonnée, d’un vêtement de pluie et d’un gilet jaune.

Départ et arrivée Chateau de Fesles .

+33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

Set off on a guided walk through the heart of the Layon hills, discovering Bonnezeaux, its landscapes and three characterful group gîtes, with gourmet breaks along the way. This convivial interlude concludes with an Angevin dinner at Château de Fesles.

