La Boucle Verte Sélestat Bas-Rhin, 7 juin 2025, Sélestat.

La Boucle Verte

La Boucle Verte 67600 Sélestat Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 14000.0 Tarif :

Parcours balisé de 14km à Sélestat entre paysages naturels et urbains

http://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20

English :

14km signposted route in Sélestat between natural and urban landscapes

Deutsch :

Markierte 14 km lange Strecke in Sélestat zwischen natürlichen und städtischen Landschaften

Italiano :

14 km di percorso segnalato a Sélestat tra paesaggi naturali e urbani

Español :

Recorrido señalizado de 14 km en Sélestat entre paisajes naturales y urbanos

