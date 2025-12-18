LA BOUE Canet

LA BOUE

47 Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : 1 – 1 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans l’intimité d’un salon secret, une femme livre ses souvenirs… Elle raconte l’horreur des camps de la mort au quotidien, les vies broyées par les coups, l’espoir étouffé par la boue… Le spectateur écoute, observe, découvre les faits abominables de cette page d’histoire ignoble.

Il la suit du premier jour de détention jusqu’à sa libération et surtout sujet rarement abordé, à son retour parmi les siens, dans sa vie après le camp. Elle n’accuse pas, elle ne hait pas, elle ne se révolte pas, elle raconte avec une simplicité déroutante cette partie incompréhensible de son existence dans un camp nazi.

Elle se souvient d’avoir été un animal, une ombre, un corps déshumanisé n’ayant qu’un seul but survivre. Une histoire de femme qui a vécu l’innommable et qui le nomme avec une cruelle simplicité et c’est cette absence de pathos qui crée chez le spectateur la distanciation nécessaire à la réflexion. Le théâtre documentaire dans sa forme la plus pure, sans misérabilisme…

Réservations vivement conseillées, mais pas obligatoires. .

47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com

English :

In the privacy of a secret salon, a woman shares her memories? She recounts the daily horror of the death camps, the lives crushed by the blows, the hope stifled by the mud… The spectator listens, observes and discovers the abominable facts of this despicable page of history.

