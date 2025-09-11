LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS CARBONNE JARDIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE Carbonne

LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS CARBONNE JARDIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE Carbonne jeudi 11 septembre 2025.

LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS CARBONNE

JARDIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE 34 Avenue de Toulouse Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-09-11 09:30:00

fin : 2025-09-11 11:30:00

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

Ouverte aux enfants de 0- 6 ans accompagnés de leurs parents/grands parents, adultes familiers, ou assistantes maternelles.

Cet espace propose un temps de motricité libre pour les tout-petits, un temps de jeu parent/enfant ainsi qu’un lieu d’échange entre parents et avec les 2 accueillantes.

Sans inscription horaire à votre convenance

1er venue gratuite, ensuite tarif entre 1 3 € par famille??

Cofinancé par la Caf, la MSA et le Département Haute-Garonne .

JARDIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE 34 Avenue de Toulouse Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 55 82 53 lepetitperchoir@ecomail.fr

English :

Open to children aged 0-6 accompanied by their: parents/grandparents, familiar adults or childminders.

This space offers toddlers free motor skills time, parent/child playtime, and a place for parents and the 2 childminders to exchange ideas.

German :

Geöffnet für Kinder von 0-6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern/Großeltern, vertrauten Erwachsenen oder Kindergärtnerinnen.

Dieser Raum bietet den Kleinkindern Zeit für freie Motorik, Eltern-Kind-Spiel sowie einen Ort für den Austausch zwischen Eltern und den beiden Betreuerinnen.

Italiano :

Aperto ai bambini da 0 a 6 anni accompagnati da: genitori/nonni, adulti familiari o baby-sitter.

Quest’area offre momenti di motricità libera per i più piccoli, momenti di gioco tra genitori e bambini e uno spazio per i genitori e le due assistenti all’infanzia per chiacchierare.

Espanol :

Abierto a niños de 0 a 6 años acompañados por sus padres/abuelos, adultos conocidos o cuidadores.

Esta zona ofrece tiempo libre de motricidad para los niños pequeños, tiempo de juego entre padres e hijos y un lugar para que los padres y las 2 cuidadoras charlen.

L’événement LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS CARBONNE Carbonne a été mis à jour le 2025-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE