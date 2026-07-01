Informations pratiques

Montbrun-Bocage

LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS DU VOLVESTRE

Montbrun-Bocage Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez passer un temps privilégié parents et enfants ainsi qu’un espace pour rencontrer d’autres parents et discuter de la vie de famille.

La Bougeothèque est un espace d’exploration motrice, de jeux libres et de socialisation pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’au moins un adulte familier.

C’est également un espace d’écoute et de soutien pour les parents.

Participation libre- Sans inscription- Temps de présence et d’arrivée au goût de chacun.

Les grands-parents, les assistant-e-s maternel-le-es et familiales-aux sont les bienvenu-e-s. .

Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 77 60 36 64 lepetitperchoir@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend some special time with your children, and enjoy a space where you can meet other parents and talk about family life.

L’événement LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS DU VOLVESTRE Montbrun-Bocage a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE