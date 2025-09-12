LA BOUGEOTHÈQUE DANS LES PARCS MONTESQUIEU-VOLVESTRE JARDIN DE LA CRÈCHE Montesquieu-Volvestre

JARDIN DE LA CRÈCHE 16 Rue des Melles Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-09-12 16:00:00

fin : 2025-09-19 18:30:00

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

Ouverte aux enfants de 0- 6 ans accompagnés de leurs parents/grands parents, adultes familiers, ou assistantes maternelles.

Cet espace propose un temps de motricité libre pour les tout-petits, un temps de jeu parent/enfant ainsi qu’un lieu d’échange entre parents et avec les 2 accueillantes.

Sans inscription horaire à votre convenance

1er venue gratuite, ensuite tarif entre 1 3 € par famille??

Cofinancé par la Caf, la MSA et le Département Haute-Garonne .

JARDIN DE LA CRÈCHE 16 Rue des Melles Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 55 82 53 lepetitperchoir@ecomail.fr

English :

Open to children aged 0-6 accompanied by their: parents/grandparents, familiar adults or childminders.

This space offers toddlers free motor skills time, parent/child playtime, and a place for parents and the 2 childminders to exchange ideas.

German :

Geöffnet für Kinder von 0-6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern/Großeltern, vertrauten Erwachsenen oder Kindergärtnerinnen.

Dieser Raum bietet den Kleinkindern Zeit für freie Motorik, Eltern-Kind-Spiel sowie einen Ort für den Austausch zwischen Eltern und den beiden Betreuerinnen.

Italiano :

Aperto ai bambini da 0 a 6 anni accompagnati da: genitori/nonni, adulti familiari o baby-sitter.

Quest’area offre momenti di motricità libera per i più piccoli, momenti di gioco tra genitori e bambini e uno spazio per i genitori e le due assistenti all’infanzia per chiacchierare.

Espanol :

Abierto a niños de 0 a 6 años acompañados por sus padres/abuelos, adultos conocidos o cuidadores.

Esta zona ofrece tiempo libre de motricidad para los niños pequeños, tiempo de juego entre padres e hijos y un lugar para que los padres y las 2 cuidadoras charlen.

