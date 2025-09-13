La BOUGEothèque Forum de la Mobilité à Trouville-la-Haule Trouville-la-Haule

La BOUGEothèque Forum de la Mobilité à Trouville-la-Haule

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

La journée débutera par une conférence gesticulée “Vélotopie illusion d’élite” avec Louisa Crispe (éducatrice mobilité à vélo). Un moment d’échanges et de débats passionnés autour des politiques cyclables et des inégalités d’accès au vélo.

Dans la salle un panel complet d’accompagnements et services mobilité

Espaces France Services un accompagnement global pour faciliter toutes vos démarches administratives.

Julien, Conseiller numérique médiation et aide aux usages numériques pour tous les habitants.

Typhanie Leroy présentation de l’offre mobilité du territoire, incluant train, cars, Rezo Pouce…

La Solid’Eure la conciergerie de Bourneville-Sainte-Croix, avec un focus sur le transport à la demande pour les séniors.

Solidarauto garages solidaires, avec ventes, locations, entretien et réparations à tarifs adaptés pour les personnes en situation de précarité.

Accès association d’insertion professionnelle offrant des solutions de mobilité avec des véhicules deux et quatre roues.

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande circuits touristiques et modes doux pour profiter de la nature.

Simulateur d’éco-conduite animé par Actua Formation pour apprendre à conduire plus économique et responsable.

À l’extérieur innovation, engagement et découverte

Office de Tourisme de Bernay, Roumois Seine et Pont-Audemer pour préparer vos prochaines escapades locales.

La vie de Boell’M un éco-lieu associatif mêlant artisanat, éducation, services solidaires et plus encore.

Département de l’Eure présentation des voies vertes et actions en faveur de la mobilité durable.

Two Roule quiz mobilité, prévention, et circuit d’initiation ludique en trottinettes électriques et VAE.

Wimoov accompagnement des personnes fragiles vers une mobilité autonome et durable, avec jeux et essais de trottinette électrique.

Association Prévention MAIF sensibilisation aux équipements de sécurité pour cyclistes.

La Seine à Vélo découverte du tracé reliant Paris à la mer, un itinéraire riche en paysages et patrimoines.

CCPAVR (Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle) témoignage et présentation d’un mode de déplacement insolite, le paddle sur les canaux de Pont Audemer.

Rayione présentation d’un kit de stockage d’énergie innovant, basé sur une batterie de véhicule électrique recyclée (batterie de démonstration).

Transdev découverte et essais du S’cool bus, un vélo collectif unique.

Association Le Pied à Coulisse vhélio solaire, ateliers de réparation vélo (apportez le vôtre !) et prévention.

Des ateliers pour tous l’après-midi

Remise en selle

Réparation vélo

Labo Vélo vélo atypiques et inclusifs

Atelier draisienne

La Villersoise avec ses vélos rigolos

Une ambiance festive et animée toute la journée par Espace Radio !

Informations pratiques

Samedi 13 septembre 2025

De 10h à 18h entrée libre

Stands ouverts toute la journée, conférence gesticulée le matin, clôture par un ciné-débat et animations continues.

Cet événement est soutenu et financé par l’ADEME dans le cadre du programme CEE Avelo 3.

Prêt à vivre la mobilité autrement ? On vous attend nombreux pour une journée riche en découvertes, partages et bonnes vibes ! .

370 Route de Vieux Port Trouville-la-Haule 27680 Eure Normandie mobilite@roumoiseine.fr

