La Bougeothèque: l’espace parents/enfants L’atelier des marbres Ilhet

La Bougeothèque: l’espace parents/enfants

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

Le design, un allié pour l’éveil, la motricité et la créativité des enfants

À l’occasion du Mois de la parentalité, l’Atelier des Marbres à Ilhet accueille, samedi 25 octobre, l’association Le Petit Perchoir et sa Bougeothèque un espace de motricité et de socialisation dédié aux enfants de 0 à 6 ans, mais aussi un lieu d’échanges et de rencontres pour les parents.

Venez découvrir un aménagement pensé pour accompagner le développement de l’enfant, poser vos questions sur les jouets, les jeux ou l’organisation des espaces…et surtout partager un moment privilégié avec votre enfant !

Réservation conseillée welcome@atelierdesmarbres.fr 06 12 74 97 38

De 10h à 12h (arrivée et départ libres durant le créneau)

Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs parents grands-parents .

L’atelier des marbres ILHET Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 89 31 58 98 welcome@ateliersdesmarbres.fr

English :

Design, an ally for children’s development, motor skills and creativity

On Saturday, October 25, the Atelier des Marbres in Ilhet will be hosting the association Le Petit Perchoir and its Bougeothèque, a motor skills and socialization space for children aged 0 to 6, as well as a meeting place for parents.

Come and discover a layout designed to support children’s development, ask your questions about toys, games or the organization of spaces… and, above all, share a special moment with your child!

German :

Design als Verbündeter für die Entwicklung, Motorik und Kreativität von Kindern

Anlässlich des Monats der Elternschaft empfängt das Atelier des Marbres in Ilhet am Samstag, den 25. Oktober, den Verein Le Petit Perchoir und seine Bougeothèque: ein Raum für Motorik und Sozialisation, der Kindern von 0 bis 6 Jahren gewidmet ist, aber auch ein Ort des Austauschs und der Begegnung für Eltern.

Kommen Sie und entdecken Sie eine Einrichtung, die auf die Entwicklung des Kindes ausgerichtet ist, stellen Sie Ihre Fragen zu Spielzeug, Spielen oder der Organisation der Räume…und vor allem teilen Sie einen besonderen Moment mit Ihrem Kind!

Italiano :

Il design, un alleato per lo sviluppo, le capacità motorie e la creatività dei bambini

Sabato 25 ottobre, nell’ambito del Mese della Genitorialità, l’Atelier des Marbres di Ilhet accoglierà l’associazione Le Petit Perchoir e la sua Bougeothèque: uno spazio per la motricità e la socializzazione dei bambini da 0 a 6 anni, ma anche un luogo di incontro e di dialogo per i genitori.

Venite a scoprire l’allestimento, pensato per favorire lo sviluppo dei bambini, a fare domande sui giocattoli, sui giochi o sull’organizzazione degli spazi… e, soprattutto, a condividere un momento speciale con il vostro bambino!

Espanol :

El diseño, un aliado para el desarrollo, la motricidad y la creatividad de los niños

El sábado 25 de octubre, en el marco del Mes de la Paternidad, el Atelier des Marbres de Ilhet acogerá a la asociación Le Petit Perchoir y su Bougeothèque: un espacio de motricidad y socialización para niños de 0 a 6 años, así como un lugar de encuentro y diálogo para los padres.

Venga a descubrir la disposición, pensada para favorecer el desarrollo de los niños, haga preguntas sobre los juguetes, los juegos o la organización de los espacios… y, sobre todo, ¡comparta un momento especial con su hijo!

