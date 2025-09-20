La boule de fort Thouarcé Bellevigne-en-Layon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découverte du jeu et du batîment avec sa piste incurvée. Une réalisation récente d’un jeu typique du patrimoine local, commentée par son architecte.

Sur inscription à la salle du Parc du Neufbourg en préalable

Thouarcé Parc du Neufbourg, Thouarcé Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire

