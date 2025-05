BØL – RELEASE PARTY + OP.16 // Concert à La Boule Noire – La Boule Noire Paris, 12 juin 2025, Paris.

BØL ne dit de rien, mais parle à l’imaginaire à travers un son brûlant, sans les mots. Un flux de polyrythmies multiples qui dialoguent avec une énergie instinctive, sorte de fureur entrelacée de couleurs suspendues, où chaque seconde poursuit l’obsession de la communion par la transe et le lâcher-prise de la danse.

Avec WHERE GLITTER GOES, BØL créé un espace où cohabitent les transes hallucinatoire de Glass Beams et Edredon Sensible, le post-rock de Tool, la frénésie de La Jungle et les écrins contemplatifs de Radiohead.

OP.16 – Première partie

OP.16 (opus 16), inspiré des Moments musicaux de Rachmaninov, est le projet innovant de la chanteuse et multi-instrumentiste Solène Charpentier. Ce projet unique traverse les harmonies mélancoliques de la musique classique, les pulsations enivrantes des musiques électroniques et la richesse sonore des traditions d’Asie mineure. À chaque performance, elle mêle synthétiseurs modernes et son ancien du duduk, un instrument à vent traditionnel arménien, créant ainsi une fusion musicale à la fois techno et mélodique.

Liberté & Respect :

Tout comportement ou geste inapproprié ou oppressif (par son caractère homophobe, transphobe, raciste, misogyne, xénophobe, insultant…) entraînera automatiquement une exclusion de notre évènement.

Consentement impératif :

Ne touchez personne sans sa permission. Si vous ne comprenez pas cette règle élémentaire du consentement, nous vous inviterons à quitter immédiatement le lieu.

Le jeudi 12 juin 2025

de 19h30 à 23h00

payant

16,5 € en prévente

18 € sur place

Detaxes en MP sur insta et facebook

Public adultes.

La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

BØL sort son tout premier album WHERE GLITTER GOES le 28 mai. Alors quelques jours après on vous invite à venir le faire vivre en live ensemble, à danser, à crier et à faire la transe jusqu’à l’épuisement.