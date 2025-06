la boule poyannaise – place de la mairie Poyanne 28 juin 2025 14:00

Landes

la boule poyannaise place de la mairie arenes de poyanne Poyanne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 20:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Concours de pétanque en doublette 8 euros ouvert à tous à 14h30

coupe du club A et B

Suivi d’un repas moules frites 12 euros et enfant 6 euros

Réservation 06 81 12 08 44 et 06 27 149 87 04

place de la mairie arenes de poyanne

Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 49 87 04 jean_luc.ducasse@bbox.fr

English : la boule poyannaise

Double pétanque competition 8 euros open to all at 2.30pm

club cup A and B

Followed by a meal of mussels and French fries (12 euros) and children (6 euros)

Bookings 06 81 12 08 44 and 06 27 149 87 04

German : la boule poyannaise

Petanque-Wettbewerb im Doppelpack 8 Euro offen für alle um 14:30 Uhr

pokal des Clubs A und B

Anschließend Essen mit Moules Frites 12 Euro und Kinder 6 Euro

Reservierung 06 81 12 08 44 und 06 27 149 87 04

Italiano :

Gara doppia di pétanque (8 euro) aperta a tutti alle 14.30

coppa dei club A e B

A seguire pranzo con cozze e patatine (12 euro) e bambini (6 euro)

Prenotazioni 06 81 12 08 44 e 06 27 149 87 04

Espanol : la boule poyannaise

Doble competición de petanca 8 euros abierta a todos a las 14h30

copa de los clubes A y B

Seguido de una comida a base de mejillones y patatas fritas (12 euros) y niños (6 euros)

Reservas 06 81 12 08 44 y 06 27 149 87 04

