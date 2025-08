LA BOUM #2 X TROPISME JULIEN DE BOMERANI DJ SET Montpellier

LA BOUM #2 X TROPISME JULIEN DE BOMERANI DJ SET Montpellier dimanche 17 août 2025.

LA BOUM #2 X TROPISME JULIEN DE BOMERANI DJ SET

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR

Début : 2025-08-17

2025-08-17

Cette première Boum était complètement folle, et vous avez retourné la Halle Tropisme comme jamais

Alors on remet ça ? Même formule, encore plus de paillettes et toujours zéro prise de tête

Il fera chaud, très chaud, et on compte sur toi pour crier les paroles de Toxic comme si ta vie en dépendait

LA BOUM #2, c’est toujours de la pop, du disco, de l’électro, et des shows qui claquent pour ton dimanche parfait en plein air

JULIEN DE BOMERANI aux platines (Folle de Rage) ZITA en warm-up Et les MUSAS VISION toujours là pour tout enflammer .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@tropisme.coop

English :

This first Boum was absolutely crazy, and you turned Halle Tropisme upside down like never before

so let’s do it again! Same formula, even more glitter and still no headaches

German :

Diese erste Boum war total verrückt, und ihr habt die Tropenhalle auf den Kopf gestellt wie nie zuvor

also noch einmal? Die gleiche Formel, noch mehr Glitzer und immer noch null Kopfzerbrechen

Italiano :

Questa prima Boum è stata assolutamente pazzesca e avete messo Halle Tropisme sottosopra come mai prima d’ora

quindi rifacciamolo! Stessa formula, ancora più glitter e ancora nessun mal di testa

Espanol :

Este primer Boum fue una auténtica locura, y pusisteis el Halle Tropisme patas arriba como nunca

hagámoslo de nuevo La misma fórmula, aún más purpurina y sin quebraderos de cabeza

