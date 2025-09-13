La Boum 70 Pierrefitte-sur-Loire

La Boum 70 Pierrefitte-sur-Loire samedi 13 septembre 2025.

La Boum 70

Salle des fêtes Pierrefitte-sur-Loire Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

(repas + soirée et tombola)

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Sur inscription, nous proposons une soirée nostalgie avec repas suivi d’une discothèque années 70

On peut venir habillé d’époque ! .

Salle des fêtes Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 38 63 ydr@orange.fr

English :

On registration, we offer a nostalgia evening with a meal followed by a 70s disco

« You can come dressed in period costume!

German :

Nach Anmeldung bieten wir einen « Nostalgieabend » mit Essen und anschließender 70er-Jahre-Disco an

» Man kann auch im Stil der Epoche gekleidet kommen!

Italiano :

Al momento dell’iscrizione, offriamo una serata nostalgica con un pasto seguito da una discoteca anni ’70

« Potete venire vestiti in costume d’epoca!

Espanol :

En la inscripción, ofrecemos una velada nostálgica con una comida seguida de una discoteca de los años 70

« ¡Puedes venir vestido de época!

L’événement La Boum 70 Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire