La Boum 70 Pierrefitte-sur-Loire
La Boum 70 Pierrefitte-sur-Loire samedi 13 septembre 2025.
La Boum 70
Salle des fêtes Pierrefitte-sur-Loire Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
(repas + soirée et tombola)
Date et horaire :
Début : 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Sur inscription, nous proposons une soirée nostalgie avec repas suivi d’une discothèque années 70
On peut venir habillé d’époque ! .
Salle des fêtes Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 38 63 ydr@orange.fr
English :
On registration, we offer a nostalgia evening with a meal followed by a 70s disco
« You can come dressed in period costume!
German :
Nach Anmeldung bieten wir einen « Nostalgieabend » mit Essen und anschließender 70er-Jahre-Disco an
» Man kann auch im Stil der Epoche gekleidet kommen!
Italiano :
Al momento dell’iscrizione, offriamo una serata nostalgica con un pasto seguito da una discoteca anni ’70
« Potete venire vestiti in costume d’epoca!
Espanol :
En la inscripción, ofrecemos una velada nostálgica con una comida seguida de una discoteca de los años 70
« ¡Puedes venir vestido de época!
L’événement La Boum 70 Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire