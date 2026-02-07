La Boum contre le cancer Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 15:00 – 19:00

Gratuit : non – Enfant de moins de 2 ans : gratuit – Enfant de plus de 2 ans : 9 € – Adulte : 13 € – Forfait famille (à partir de 2 adultes, 2 enfants) : 35 € 200 places disponibles Réservation obligatoire (pas de billetterie sur place) Infos : www.loulouetlecrabe.com – @loulouetlecrabe (Instagram & TikTok) Venez faire la fête, pour la bonne cause ! Ouvert à tout le monde

La Boum contre le Cancer : une après-midi solidaire et festive pour toute la famille Le samedi 14 février 2026, à l’occasion de la Journée Internationale du Cancer de l’Enfant, la Little Atlantique Brewery de Nantes se transforme en terrain de jeu géant pour La Boum contre le Cancer. Un événement qui mêle fête, solidarité et partage, ouvert à tout le monde. Pourquoi venir à La Boum ? Pour passer un excellent moment en famille, tout en soutenant une belle cause. Que vous soyez touché de près ou de loin par le cancer pédiatrique, ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale et porteuse de sens, La Boum vous accueille dans une ambiance chaleureuse et sans jugement. Une programmation pensée pour tous De 15h à 19h, petits et grands profitent d’activités gratuites et variées : – Pêche à la ligne : chaque enfant repart avec un lot- Ateliers créatifs pour laisser parler sa créativité- Stand de maquillage pour se transformer le temps d’un après-midi – Jeux en bois géants pour s’amuser en famille – Parcours de motricité pour les plus jeunes – Photobooth pour capturer ces instants précieux- Goûter offert à tous les participants- DJ et dancefloor pour danser jusqu’au bout de la nuit (enfin, jusqu’à 19h !) Une cause qui compte : Organisée par l’association Loulou et le Crabe, La Boum permet de financer la recherche contre le cancer pédiatrique et d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Lors de la première édition en 2025, 300 personnes se sont mobilisées et 2 500 € ont été récoltés. Aujourd’hui, avec le soutien de partenaires engagés (Paysan Breton, Éditions MeMo, Super U Rezé, Isocom, Little Atlantique Brewery, In Bloom studio, Plus-Plus), l’association poursuit sa mission : offrir des moments de joie, créer du lien et soutenir les familles.

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.loulouetlecrabe.com/blog/-la-boum-contre-le-cancer-dition-2026



Afficher la carte du lieu Little Atlantique Brewery / LAB et trouvez le meilleur itinéraire

