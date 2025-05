Ne ratez pas la boum de l’Eurovision ! – La Boum de l’Eurovision Paris, 17 mai 2025, Paris.

Samedi 17 mai 2025, la place de la Bastille va se transformer en fan-zone géante durant toute la soirée : bienvenue à la « Boum de l’Eurovision ». Aux manettes, deux DJ, Heiva et Julien de Bomerani, enchaîneront les sets pour nous mettre dans l’ambiance, avant le lancement officiel des festivités, avec la diffusion de l’Eurovision sur écran géant, en accès libre, gratuit et en plein air. Présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, la soirée verra la chanteuse Louane représenter la France avec son titre Maman.

Et parce qu’à Paris, on sait faire la fête jusqu’au bout de la nuit, le DJ Rawdolff assurera l’ambiance dès la fin de l’Eurovision.

Le samedi 17 mai 2025

de 17h00 à 01h00

gratuit Tout public.

La Boum de l’Eurovision Place de la Bastille 75012 Paris

