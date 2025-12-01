La Boum de Noël avec DJ ROMIX Promenade des Alliés Dinard

La Boum de Noël avec DJ ROMIX

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

2025-12-28

L’Union des Commerçants de Dinard propose une boum de Noël sur la plage de l’Ecluse, animée par DJ ROMIX. .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 84 17 19

