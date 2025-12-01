La Boum de Noël avec M.A.O Cormontreuil + Oasis Boom + Selecta Queen Bim Cave à Musique Mâcon

La Boum de Noël avec M.A.O Cormontreuil + Oasis Boom + Selecta Queen Bim

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20 02:00:00

Date(s) :

2025-12-20

La Boum de Noël avec M.A.O Cormontreuil + Oasis Boom + Selecta Queen Bim

Dresscode paillettes !

M.A.O Cormontreuil

Reims (fun factory)

Né sous un soleil brûlant à l’été 2023, M.A.O. Cormontreuil est un joyeux laboratoire musical où Marianne, Anthonin et Odilon expérimentent leur potion pop survitaminée. Avec une cadence effrénée digne d’un hamster sous caféine, le trio rémois balance des morceaux inédits à un rythme régulier, toujours accompagnés de clips délirants. Bref, M.A.O. Cormontreuil, c’est un grand huit musical où tout est possible et surtout, où rien n’est sérieux !

Oasis Boom

Lyon (électro rock expérimental)

Le duo invente un rock du désert qui appelle la danse, connaît bien la techno, et aime les larges mélodies hypnotiques qui sonnent familières à nos oreilles. Le son d’OASIS BOOM est très librement inspiré de Maloya et de musiques mandingues.

Queen Bim

Mâcon (selecta)

Quenn Bim a le talent de faire bouger les popotins grâce à sa malle à vinyles ! Vous voulez du funk ? Elle a du funk et tellement plus pour faire shaker du booty !

Si vous aimez les boules à facette, les confettis, briller ! .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

English : La Boum de Noël avec M.A.O Cormontreuil + Oasis Boom + Selecta Queen Bim

German : La Boum de Noël avec M.A.O Cormontreuil + Oasis Boom + Selecta Queen Bim

Italiano :

Espanol :

L’événement La Boum de Noël avec M.A.O Cormontreuil + Oasis Boom + Selecta Queen Bim Mâcon a été mis à jour le 2025-10-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)