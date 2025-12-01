La Boum de Noël Oh! Oh! Oh trois coups Aux trois coups Arc-et-Senans

La Boum de Noël Oh! Oh! Oh trois coups

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Préparez-vous pour la soirée la plus festive de l’année ! La Boum de Noël débarque et promet une ambiance déjantée autour du thème incontournable les films de Noël

Sortez vos plus beaux déguisements inspirés de vos classiques préférés du Grinch à Maman j’ai raté l’avion, en passant par Elf, Love Actually ou encore La Reine des Neiges. Laissez parler votre imagination et venez briller sur le dancefloor !

La musique sera au rendez-vous avec les grands tubes de Noël et vos morceaux favoris pour danser jusqu’au bout de la nuit. Apportez même votre playlist perso pour partager vos sons préférés et faire vibrer la salle !

Bar, rires, surprises et une ambiance 100% chaleureuse et conviviale vous attendent. Une seule règle s’amuser et célébrer ensemble la magie de Noël ! .

auxtroiscoups@hotmail.com

