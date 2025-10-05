La BoUm de RAvel ensemble orchestral Rue Emile Zola Brest

La BoUm de RAvel ensemble orchestral

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 18:15:00

2025-10-05

Sable et Ciel accueille Gonzalo Bustos, qui succède à Marc Schuster pour assurer la direction de l’ensemble orchestral.

Soirée pour choisir sa danse Ravel nous invite au Pays basque aux sonorités orientales de son Trio, puis nous entraîne dans La Valse, ultime et vertigineuse, jusqu’à l’hypnotique et inarrêtable Boléro…

Au programme

– Trio en La Mineur

– La Valse

– Le Boléro

Informations pratiques

Durée 1h15

Réservation fortement recommandée. .

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

