La Boum des années 80 Espace Exposition Marmande

La soirée évènement La Boum des années 80 débarque au
Parc des expositions qui pour l’occasion se transformera en une discothèque géante !
Êtes-vous prêts pour un voyage dans le temps ?
On vous prévient
IL n’y aura pas d’années 2020, pas de Shatta, pas de Rap, non ce coup-ci, replongez exclusivement dans la vrai ambiance des années 80!
Venez danser et chanter sur les tubes des années 80 tous styles confondus( Pop, funk, soleil, hit français populaires, Disco, slow … )
Dress Code ( non obligatoire ) Années 80, Disco, décontracté
Lâchez-vous sur votre tenue on fera la fête tous ensemble !
Le Stand 80 Tu trouveras sur place tout ce qu’il te faut pour peaufiner ton look lunettes LED, bracelets LED, t-shirts, perruques disco, fluos , casquettes, goodies … ) .
Espace Exposition Avenue François Mitterrand Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 23 54
English :
La Boum des années 80 is coming to the Parc des
The Parc des expositions will be transformed into a giant disco!
