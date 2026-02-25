La Boum des années 80 Espace Exposition Marmande

La Boum des années 80

Espace Exposition Avenue François Mitterrand Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La soirée évènement La Boum des années 80 débarque au

Parc des expositions qui pour l’occasion se transformera en une discothèque géante !

Êtes-vous prêts pour un voyage dans le temps ?

On vous prévient

IL n’y aura pas d’années 2020, pas de Shatta, pas de Rap, non ce coup-ci, replongez exclusivement dans la vrai ambiance des années 80!

Venez danser et chanter sur les tubes des années 80 tous styles confondus( Pop, funk, soleil, hit français populaires, Disco, slow … )

Dress Code ( non obligatoire ) Années 80, Disco, décontracté

Lâchez-vous sur votre tenue on fera la fête tous ensemble !

Le Stand 80 Tu trouveras sur place tout ce qu’il te faut pour peaufiner ton look lunettes LED, bracelets LED, t-shirts, perruques disco, fluos , casquettes, goodies … ) .

Espace Exposition Avenue François Mitterrand Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 23 54

English :

La Boum des années 80 is coming to the Parc des

The Parc des expositions will be transformed into a giant disco!

L’événement La Boum des années 80 Marmande a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Val de Garonne