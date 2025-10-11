La boum des enfants Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

La boum des enfants Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 11 octobre 2025.

Le centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial ouvre ses portes aux plus jeunes et à leurs familles pour un après-midi mémorable avec au programme musique, danse, boules à facettes, chamallows et Barbapapa.

Cet évènement est proposé dans le cadre du OFF de la Fête des vendanges.



Cette année le festival célèbre la jeunesse et le Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial a choisit de dédié un évènement festif uniquement aux plus petits.

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Réservation au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/