La boum des enfants Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 11 octobre 2025.
Le centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial ouvre ses portes aux plus jeunes et à leurs familles pour un après-midi mémorable avec au programme musique, danse, boules à facettes, chamallows et Barbapapa.
Cet évènement est proposé dans le cadre du OFF de la Fête des vendanges.
Cette année le festival célèbre la jeunesse et le Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial a choisit de dédié un évènement festif uniquement aux plus petits.
Le samedi 11 octobre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Réservation au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.
Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/