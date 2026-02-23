La BOUM des Prés Noirs Salle des fêtes Chamblanc

La BOUM des Prés Noirs Salle des fêtes Chamblanc samedi 7 mars 2026.

La BOUM des Prés Noirs

Salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-07

L’association les Près Noirs vous invite à sa Boum le samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de Chamblanc de 19h30 à 1h
Au programme
Hellybilly Krows
Yannick Ghetto
Coux
Restauration sur place Buvette
Entrée à prix libre   .

Salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 88 35 88  lespresnoirs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La BOUM des Prés Noirs Chamblanc a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Rives de Saône