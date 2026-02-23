La BOUM des Prés Noirs Salle des fêtes Chamblanc

La BOUM des Prés Noirs

Salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc Côte-d’Or

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-07

L’association les Près Noirs vous invite à sa Boum le samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de Chamblanc de 19h30 à 1h

Au programme

Hellybilly Krows

Yannick Ghetto

Coux

Restauration sur place Buvette

Entrée à prix libre .

Salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 88 35 88 lespresnoirs@gmail.com

