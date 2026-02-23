La BOUM des Prés Noirs Salle des fêtes Chamblanc
La BOUM des Prés Noirs Salle des fêtes Chamblanc samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc Côte-d’Or
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-07
L’association les Près Noirs vous invite à sa Boum le samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de Chamblanc de 19h30 à 1h
Au programme
Hellybilly Krows
Yannick Ghetto
Coux
Restauration sur place Buvette
Entrée à prix libre .
Salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 88 35 88 lespresnoirs@gmail.com
