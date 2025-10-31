La Boum des p’tits monstres Saint-Cast-le-Guildo

La Boum des p’tits monstres

Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-31 13:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Boum des p’tits monstres organisée pour Halloween

Déguisement fortement conseillé

Concours du meilleur costume .

Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

