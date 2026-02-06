La Boum des Sources Salle Polyvalente Herrère
La Boum des Sources Salle Polyvalente Herrère samedi 28 février 2026.
La Boum des Sources
Salle Polyvalente Rue de la Salle des Fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
La Boum des Sources est de retour ! Cette année le thème est aquatique ! Mais pas de panique, si l’inspiration vous manque, vous pourrez vous fondre dans le décor.
Au programme buvette, restauration locale et faite maison, retour du bar à paillettes… et pleins d’autres surprises ! Vous pourrez nous rejoindre sur la piste de danse avec une nouvelle Flash’Mob ! La choré sera révélée très prochainement, restez connecté.es… Jusqu’à 2h du matin ! .
Salle Polyvalente Rue de la Salle des Fêtes Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Boum des Sources
L’événement La Boum des Sources Herrère a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn