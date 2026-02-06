La Boum des Sources Salle Polyvalente Herrère

La Boum des Sources

Salle Polyvalente Rue de la Salle des Fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

La Boum des Sources est de retour ! Cette année le thème est aquatique ! Mais pas de panique, si l’inspiration vous manque, vous pourrez vous fondre dans le décor.

Au programme buvette, restauration locale et faite maison, retour du bar à paillettes… et pleins d’autres surprises ! Vous pourrez nous rejoindre sur la piste de danse avec une nouvelle Flash’Mob ! La choré sera révélée très prochainement, restez connecté.es… Jusqu’à 2h du matin ! .

Salle Polyvalente Rue de la Salle des Fêtes Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

