Informations pratiques

La boum des vacances ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 16 octobre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Dancefloor pour les enfants et les adolescents

Venez danser à la blibliothèque ! L’espace jeunesse se transforme en véritable dancefloor pour les enfants, les ados et leurs parents grâce à une boule à facettes et une playlist du tonnerre !

Ados & enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-16T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-16T12:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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