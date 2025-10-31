La Boum d’Halloween Bam Brasserie Périgueux
La Boum d’Halloween Bam Brasserie Périgueux vendredi 31 octobre 2025.
La Boum d’Halloween
Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Boom d’Halloween pour les enfants à la BAM @bam_brasserie !
Une après-midi monstrueusement festive vous attend
Au programme
✨Maquillage enfant (16h-18h)
Maquillage adulte sur réservation auprès d’Alexina @alexina.maquilleuse ou au 0777992204
Décoration d’épouvantails, coin créatif & chasse aux trésors
Goûter
Et à 18h, place au Cabaret d’Impro avec la LID @ligueimpro24 — pour finir la journée en rires et en magie !
Venez déguisés, prêts à danser, créer et vous amuser ️
Vendredi 31 octobre
À partir de 15h00
À la BAM
2€/personne, à régler sur place, en espèces impérativement, en présentant votre réservation.
En partenariat avec l’association des parents d’élèves MAMBA .
Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 40 31 42 chrysalidelecafedesenfants@gmail.com
English : La Boum d’Halloween
German : La Boum d’Halloween
Italiano :
Espanol : La Boum d’Halloween
L’événement La Boum d’Halloween Périgueux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Communal de Périgueux