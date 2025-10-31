La Boum d’Halloween Bam Brasserie Périgueux

Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Boom d’Halloween pour les enfants à la BAM @bam_brasserie !

Une après-midi monstrueusement festive vous attend

Au programme

✨Maquillage enfant (16h-18h)

Maquillage adulte sur réservation auprès d’Alexina @alexina.maquilleuse ou au 0777992204

Décoration d’épouvantails, coin créatif & chasse aux trésors

Goûter

Et à 18h, place au Cabaret d’Impro avec la LID @ligueimpro24 — pour finir la journée en rires et en magie !

Venez déguisés, prêts à danser, créer et vous amuser ️

Vendredi 31 octobre

À partir de 15h00

À la BAM

2€/personne, à régler sur place, en espèces impérativement, en présentant votre réservation.

En partenariat avec l’association des parents d’élèves MAMBA .

Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 40 31 42 chrysalidelecafedesenfants@gmail.com

