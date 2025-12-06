La Boum Du 31 by Le Makeda Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

La Boum Du 31 by Le Makeda

Du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 38 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Cette année, le Makeda vous ouvre ses portes pour une nuit d’exception ! Préparez-vous à célébrer le passage en 2026 comme il se doit, dans une ambiance chaleureuse et festive !

DJ Asli, Deejay AP et DJ Boine, vous feront voyager des années 1980 à 2026 avec une sélection entre classiques intemporels, pépites oubliées et rythmes plus récents. Pour briller de mille feux sur le dancefloor, glissez-vous dans le dress code Chic et Fun et choisissez votre décennie, des années 80 à 2020. Couleurs, glamour, modernité, venez avec votre meilleure tenue et plongez dans une ambiance scintillante faite de paillettes, de rideaux de fils et d’une décoration lumineuse !



Pour bien commencer la soirée, toute arrivée avant minuit vous offre un cocktail ainsi qu’un ticket de tombola pour tenter de décrocher le précieux Ticket d’or ! Un photomaton spécialement brandé sera là pour capturer vos looks flamboyants de cette soirée inoubliable !



BOINE

Résident des “Boum du Samedi”, BOINE relève chaque mois le défi de vous enjailler sur vos tubes préférés, comme de vous faire bouger sur des sons plus pointus. Adepte du vinyle ayant fait ses preuves dans de nombreuses soirées aux quatre coins de la France, il manie à merveille sens du rythme, enchaînements harmonieux et groove enivrant. Son crédo ? Enflammer la piste jusqu’à épuisement total de vos gambettes car De Dalida à Daft Punk, il n’y a qu’un pas, que Boine enjambe avec joie !



DJ ASLI

Plongez dans l’univers vibrant de DJ Asli, danseuse et DJ basée à Marseille. Avec une palette musicale aussi riche que ses mouvements, Asli vous invite à explorer des rythmes afro, dancehall, lyriques et heels. Que ce soit sur la piste de danse ou derrière les platines, elle manie ces styles avec une énergie contagieuse, créant des expériences inoubliables où la danse et la musique fusionnent. Laissez-vous emporter par ses mixs éclectiques et sa passion communicative pour l’art du mouvement et du son.



DEEJAY AP

Née en Guyane Française et baignant dans la culture du DanceHall, du Reggae et des Sound System depuis son adolescence, il arrive à Marseille en 2010 et crée en 2011 le B.2.F CREW avec SelectaScoobay puis en 2019 commence l’aventure DANCEHALL NATION où il deviendra le DJ officiel. De la Dancehall à l’AfroBeat en passant par la Trap ou la drill, Deejay AP explore des styles audacieux. Il se produira principalement dans des clubs et des bars dans les Bouche du Rhône (Baou, Le Makeda, le Bounce, L’Intermédiaire). Il collabore également avec de grands collectifs comme TueLamour ou Maraboutage avec lesquels il peut s’identifier comme propagateur de culture hip-hop.



Le Makeda, salle de concert et club festive, vous promet une nuit pleine de tubes cultes, de chants à tue-tête et de danse jusqu’au bout de la nuit. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

