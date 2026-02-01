LA BOUM DU CARNAVAL Palau-del-Vidre
LA BOUM DU CARNAVAL Palau-del-Vidre dimanche 22 février 2026.
LA BOUM DU CARNAVAL
Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Sortez les plumes, les masques et les paillettes.. Musique, bonne humeur et couleurs au rendez-vous !
Au programme Élection du roi et de la reine; Bataille de confettis..
Viens déguisé(e) ! Goûter offert par la municipalité
Un moment festif à partager en famille ou entre amis
Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17
English :
Bring out the feathers, masks and sequins… Music, fun and color!
On the program: Election of the king and queen; Confetti battle…
Come dressed up! Snack offered by the municipality
A festive moment to share with family and friends
