LA BOUM DU CARNAVAL

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Sortez les plumes, les masques et les paillettes.. Musique, bonne humeur et couleurs au rendez-vous !

Au programme Élection du roi et de la reine; Bataille de confettis..

Viens déguisé(e) ! Goûter offert par la municipalité

Un moment festif à partager en famille ou entre amis

Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17

English :

Bring out the feathers, masks and sequins… Music, fun and color!

On the program: Election of the king and queen; Confetti battle…

Come dressed up! Snack offered by the municipality

A festive moment to share with family and friends

