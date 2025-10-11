La Boum du Platinage Artizic au Phare d’Allex Allex

La Boum du Platinage Artizic au Phare d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Début : 2025-10-11

2025-10-11

Le samedi c’est la boum du Platinage Artizic! Paillettes et Palettes. Disco et Brico.

rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

English :

Saturday is the Artizic Platinage party! Sequins and Palettes. Disco and Brico.

German :

Am Samstag findet die Artizic Platinage Party statt! Glitzer und Paletten. Disco und Basteln.

Italiano :

Sabato è la festa di Platinage Artizic! Paillettes e tavolozze. Discoteca e bricolage.

Espanol :

¡El sábado es la fiesta Platinage Artizic! Lentejuelas y paletas. Disco y DIY.

