La Boum du samedi (mars) Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

La Boum du samedi (mars)

Samedi 14 mars 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Makeda présente La BOUM du Samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises ! Prépare-toi à un voyage XXL dans les années 90 et 2000, celles qui ont fait vibrer nos chambres d’ados. Souviens-toi Mariah Carey dans le miroir, Kurt Cobain en boucle, Céline et Britney dans nos cœurs… Tout ça, sans appareil dentaire cette fois-ci.



AU PROGRAMME

Karaoké spécial années 90/2000, viens chanter tes tubes cultes à pleins poumons.

À partir de minuit DJ set bouillant jusqu’à 3h30 Pop, Hip-hop, Rock, Électro… tous les sons qui nous ont marqué à 15 ans, revisités pour enflammer le dancefloor.

Un samedi par mois, La BOUM met de la pop dans ton week-end et réveille tes plus beaux souvenirs. Alors viens nous montrer la star qui sommeille en toi, promis, on ne le dira pas



Dress code viens déguisé·e en la Britney de TON choix version Baby One More Time, Toxic, Oops!… I Did It Again ou total pop queen attitude !



BOINE

Résident des “Boum du Samedi”, BOINE relève chaque mois le défi de vous enjailler sur vos tubes préférés, comme de vous faire bouger sur des sons plus pointus. Adepte du vinyle ayant fait ses preuves dans de nombreuses soirées aux quatre coins de la France, il manie à merveille sens du rythme, enchaînements harmonieux et groove enivrant. Son crédo ? Enflammer la piste jusqu’à épuisement total de vos gambettes car De Dalida à Daft Punk, il n’y a qu’un pas, que Boine enjambe avec joie !



NO REQUEST

From LA to Marseille, No Request c’est le ricain de la bande ! Il ne jure que par le hip hop et la soul des années 90 Missy Elliott, Busta Rhymes, OutKast … mais rassurez vous, pour La Boum, on l’a initié à la pop et il enchaîne les transitions au bon goût de bubble gomme quand il le faut !



Réserve ta soirée, ramène ta bande et viens chanter, danser et vibrer sur les hits qui ont marqué toute une génération. .

