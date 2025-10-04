La Boum du samedi Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

La Boum du samedi Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.

La Boum du samedi

Du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 22:30:00

fin : 2025-10-05 03:30:00

Date(s) :

2025-10-04

La boum du samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises, la soirée qui met de la Pop dans ton week-end, celle des années 90 et 2000, qui nous a fait vibrer et chanter dans nos chambres d’ados.

Souviens toi face à ton miroir à refaire comme Mariah ou Kurt … On te propose de revivre ces moments taille XXL et sans appareil dentaire.



On à tous en nous quelque chose de Céline ou de Britney. Alors viens nous le montrer un samedi par mois au Makeda. Promis on le dira pas. Tous les mois, un karaoké spécial tubes des années 90-00 suivi d’un DJ set Pop, Hip-hop, rock, électro bref tous les tubes qui nous ont touchés quand on avait 15 ans !



En warm up dès 22h30 l’unique, le seul karaoké spécial années 90/2000 suivi d’un set bouillant de minuit jusqu’à 3h30





Pour les soirées clubs de cette saison estivale l’entrée est gratuite avant minuit ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La boum du samedi, the must-attend party in Marseille, the party that brings Pop to your weekend, the party of the 90s and 2000s, that had us singing and shaking in our teenage bedrooms.

German :

Die Boum am Samstag, der unumgängliche Treffpunkt der Marseiller Partys, der Abend, der Pop in dein Wochenende bringt, der Abend der 90er und 2000er Jahre, der uns in unseren Jugendzimmern zum Vibrieren und Singen gebracht hat.

Italiano :

La boum du samedi, la festa da non perdere a Marsiglia, la festa che porta la musica pop nei vostri weekend, la festa degli anni ’90 e 2000, la festa che ci ha fatto cantare nelle nostre camerette da adolescenti.

Espanol :

La boum du samedi, la fiesta ineludible de Marsella, la fiesta que trae la música pop a tu fin de semana, la fiesta de los años 90 y 2000, la fiesta que nos hacía cantar en nuestras habitaciones de adolescentes.

L’événement La Boum du samedi Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille