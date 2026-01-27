La boum du samedi Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

La boum du samedi

Samedi 7 février 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR

La boum du samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises, la soirée qui met de la Pop dans ton week-end, celle des années 90 et 2000, qui nous a fait vibrer et chanter dans nos chambres d’ados.

Le Makeda présente La BOUM du Samedi, le rendez-vous incontournable des soirées marseillaises ! Prépare-toi à un voyage XXL dans les années 90 et 2000, celles qui ont fait vibrer nos chambres d’ados. Souviens-toi Mariah Carey dans le miroir, Kurt Cobain en boucle, Céline et Britney dans nos cœurs… Tout ça, sans appareil dentaire cette fois-ci.



AU PROGRAMME

Karaoké spécial années 90/2000, viens chanter tes tubes cultes à pleins poumons.



À partir de minuit DJ set bouillant jusqu’à 3h30 Pop, Hip-hop, Rock, Électro… tous les sons qui nous ont marqué à 15 ans, revisités pour enflammer le dancefloor.

Un samedi par mois, La BOUM met de la pop dans ton week-end et réveille tes plus beaux souvenirs. Alors viens nous montrer la star qui sommeille en toi, promis, on ne le dira pas



BOINE

Résident des “Boum du Samedi”, BOINE relève chaque mois le défi de vous enjailler sur vos tubes préférés, comme de vous faire bouger sur des sons plus pointus. Adepte du vinyle ayant fait ses preuves dans de nombreuses soirées aux quatre coins de la France, il manie à merveille sens du rythme, enchaînements harmonieux et groove enivrant. Son crédo ? Enflammer la piste jusqu’à épuisement total de vos gambettes car De Dalida à Daft Punk, il n’y a qu’un pas, que Boine enjambe avec joie ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La boum du samedi, the must-attend party in Marseille, the party that brings Pop to your weekend, the party of the 90s and 2000s, that had us singing and shaking in our teenage bedrooms.

