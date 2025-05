La boum du Talus x Flémentine – Le Talus Marseille 12e Arrondissement, 9 mai 2025 18:30, Marseille 12e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La boum du Talus x Flémentine Vendredi 9 mai 2025 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-09 18:30:00

fin : 2025-05-09 23:00:00

Date(s) :

2025-05-09

Pleeeeeeease don’t stop the music ! Flémentine t’invite au Talus pour une boum mémorable le 9 mai prochain !

Bercée par la disco, la musique brésilienne et les tracks des années 2000 qui te font danser tout•e seul•e dans ta chambre face à un public imaginaire, Flémentine débarque avec tes hits préférés dans sa valise et la Magic Key pour ouvrir ta carrière de Superstar.



Viens donc t’époumoner sur tes sons préférés pour un karaoké endiablé, tester tes connaissances lors d’un blind test éclectique et faire un Voyage Voyage temporel à travers les bangers des 80s, 90s & 2000s.



Chacun•e fait c’qui lui plaît, alors « Come as you are », Flémentine t’attend de pied ferme !



Karaoké et Blind Test en début de soirée 3 EUR.

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Pleeeeeeease don?t stop the music! Flémentine invites you to Talus for a memorable party on May 9!

German :

Pleeeeease don?t stop the music! Flémentine lädt dich am 9. Mai zu einer unvergesslichen Party im Talus ein!

Italiano :

Per favore, non fermate la musica! Flémentine vi invita al Talus per una festa memorabile il 9 maggio!

Espanol :

Por favor, ¡que no pare la música! Flémentine le invita a una fiesta memorable en el Talus el 9 de mayo

L’événement La boum du Talus x Flémentine Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille