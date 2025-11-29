La Boum Espace Jemmapes Paris

Plongez dans l’univers dynamique et festif de La Boum des Boumboxeurs. Une boum où petites et grandes frimousses se retrouvent et se laissent porter sur un groove qui part du hip-hop old school vers du son new school pour finir sur les dernières trouvailles. Des morceaux funky, mais tout aussi catchy.

Un seul mot d’ordre : « Lâcher prise ! » et ce jusqu’au bout de l’après-midi. Chantez, bougez et participez à des chorégraphies improvisées sur la piste de danse en apprenant les bases du hip-hop, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Laissez-vous embarquer par cette expérience unique où toutes les générations se retrouvent pour partager un moment de « clubbing » !

Au programme : des freestyles de danse hip-hop explosifs avec B-boy Frenetik ou Nadoo, du rap live et du smile avec Da Titcha, des improvisations danse avec le public, des battles de danse avec le public (parents VS enfants, etc.). Et plein d’autres surprises encore…

« La Boum », un spectacle de musique et danse hip-hop, tout public dès 6 ans, proposé par les Boumboxeurs, le samedi 29 novembre à la Scène du Canal – Espace Jemmapes.

Le samedi 29 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant Plein tarif : 12 EUR

Tarif réduit : 9 EUR Tout public.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

