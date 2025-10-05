La Boum et Just Dance Médiathèque municipale de Senlis Senlis

Début : 2025-10-05T17:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Fin : 2025-10-05T17:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Une vraie boum pour les 8-12 ans !

Musique, danse et rires pour se défouler, retrouver ses amis et passer un super moment ensemble.

Médiathèque municipale de Senlis 1 Rue Bellon, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/evenements/biblis-en-folie

