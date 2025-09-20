La Boum Géante Dun-sur-Auron

La Boum Géante Dun-sur-Auron samedi 20 septembre 2025.

La Boum Géante

Rue de la Noraie Dun-sur-Auron Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Un dancefloor XXL, une ambiance de folie viens vibrer à la boum géante !

La Municipalité de Dun-sur-Auron a le plaisir de vous proposer une soirée « Boum Géante » sur les années 80 / 90 / 2000 animée par Evan Animation, Samedi 20 Septembre 2025 à partir de 21h00, dans la salle polyvalente de l’espace Bernard Boussard situé Rue de la Noraie.

Dress code pour tous ceux qui souhaitent s’amuser jusqu’au bout Fluo et look des années 80 / 90 / 2000 !!!

Entrée gratuite. Buvette sur place. 0 .

Rue de la Noraie Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 62 74

English :

An XXL dancefloor, a crazy atmosphere: come and vibrate to the giant party!

German :

Ein XXL-Dancefloor, eine Wahnsinnsstimmung: Komm und vibriere bei der Riesen-Boum!

Italiano :

Una pista da ballo XXL, un’atmosfera pazzesca: venite a vibrare alla festa gigante!

Espanol :

Una pista de baile XXL, un ambiente de locura: ¡ven a vibrar a la fiesta gigante!

L’événement La Boum Géante Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2025-09-13 par PIT LE DUNOIS