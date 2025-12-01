La boum qui berce Maison des 1000 premiers jours du 20ème Paris

Dans le cadre du festival « Les enfants d’abord », les maisons des 1000 premiers jours accueillent deux représentations du spectacle « La boum qui berce » par la compagnie Small room.

Boum qui berce est une proposition participative enfants – parents pour découvrir les joies du corps dansant, seul, à deux, tous ensemble. C’est un bal doux et joyeux dans lequel un duo de danseurs entraîne les tout-petits et les plus grands de l’intimité et la douceur du bercement vers l’énergie de la fête. Comme dans une vraie boum, on pousse les meubles et on bouscule le cadre d’un spectacle jeune public. Parents et enfants partagent cet espace de liberté pour danser, vibrer ensemble et savourer ce moment de plaisir.

Le mercredi 12 décembre à 10h à la maison des 1000 premiers jours du 20ème

Le mercredi 12 décembre à 17h à la maison des 1000 premiers jours du 18ème

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents !

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 20ème 9, passage des Tourelles 75020 Paris