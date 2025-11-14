La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 19:00 – 23:30

Gratuit : non À partir de 12,99 € Jeune Public

Après une première édition d’Halloween mémorable, la Boum XXL revient pour une soirée spéciale Nouvel An ! Mets-toi sur ton 31 et viens fêter la fin de l’année dans l’un des meilleurs clubs de France.Ambiance festive, DJ set survolté, lights, CO?, scéno XXL, confettis et surprises : tout est réuni pour une soirée inoubliable, encadrée par des professionnels et 100 % sans alcool.Le tarif comprend l’entrée, le vestiaire et les softs en illimité.—Une ambiance festive, encadrée par des professionnels, sans alcool et dans les meilleures conditions de sécurité.Capacité limitée. Autorisation parentale obligatoire.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/la-boum-xxl-du-warehouse-la-soiree-sans-alcool-reservee-aux-13-17-ans