La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 19:00 – 23:30

Gratuit : non À partir de 12,99€ Jeune Public

Après deux premières éditions réussies, le Warehouse rouvre ses portes aux plus jeunes pour une vraie expérience club, pensée spécialement pour eux. Aux platines, Matheo Desmarres assure un DJ set survolté, accompagné d’une ambiance festive avec lights, CO2, scénographie XXL, confettis et de nombreuses surprises.Une soirée encadrée par des professionnels, 100 % sans alcool, où tout est réuni pour danser, s’amuser et vivre une nuit inoubliable en toute sécurité.Le tarif comprend l’entrée, le vestiaire et les softs en illimité. —Une ambiance festive, encadrée par des professionnels, sans alcool et dans les meilleures conditions de sécurité.Capacité limitée. Autorisation parentale obligatoire. —???? En partenariat avec NRJ

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/la-boum-xxl-du-warehouse-la-soiree-sans-alcool-reservee-aux-13-17-ans-1



