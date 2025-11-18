Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Warehouse Nantes

La BOUM XXL du Warehouse - La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Warehouse Nantes

La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Warehouse Nantes mercredi 31 décembre 2025.

La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Mercredi 31 décembre, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 12,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-31T19:00:00 – 2025-12-31T23:30:00
Fin : 2025-12-31T19:00:00 – 2025-12-31T23:30:00

Après une première édition d’Halloween mémorable, la Boum XXL revient pour une soirée spéciale Nouvel An ! Mets-toi sur ton 31 et viens fêter la fin de l’année dans l’un des meilleurs clubs de France.
Ambiance festive, DJ set survolté, lights, CO₂, scéno XXL, confettis et surprises : tout est réuni pour une soirée inoubliable, encadrée par des professionnels et 100 % sans alcool.
Le tarif comprend l’entrée, le vestiaire et les softs en illimité.

Une ambiance festive, encadrée par des professionnels, sans alcool et dans les meilleures conditions de sécurité.
Capacité limitée. Autorisation parentale obligatoire.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/la-boum-xxl-du-warehouse-la-soiree-sans-alcool-reservee-aux-13-17-ans »}]
La BOUM XXL du Warehouse, la soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans, revient le mardi 30 décembre 2025 de 19h à 23h30.