La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans, Warehouse, Nantes

La BOUM XXL du Warehouse – La soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans Mercredi 18 février, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 12,99€

Après deux premières éditions réussies, le Warehouse rouvre ses portes aux plus jeunes pour une vraie expérience club, pensée spécialement pour eux. Aux platines, Matheo Desmarres assure un DJ set survolté, accompagné d’une ambiance festive avec lights, CO2, scénographie XXL, confettis et de nombreuses surprises.

Une soirée encadrée par des professionnels, 100 % sans alcool, où tout est réuni pour danser, s’amuser et vivre une nuit inoubliable en toute sécurité.

Le tarif comprend l’entrée, le vestiaire et les softs en illimité.

Capacité limitée. Autorisation parentale obligatoire.

En partenariat avec NRJ

La Boum XXL du Warehouse revient le mercredi 18 février 2026 pour une nouvelle soirée sans alcool réservée aux 13-17 ans.