Déambulation, repas, soirée festive et feu d’artifice.

La légende locale sur fond de jalousie et d’intrigue amoureuse, La Bourbonnaise sera célébrée comme il se doit !

19h00 Apéritif

19h30 Repas => Sur réservation avant le 18 juin

Animations musicales

22h Retraite

23h30 Feu d’artifice sonorisé

Déambulation, repas, soirée festive, feu d’artifice, incinération…

Au temps des croisades, un seigneur Percheron laisse derrière lui sa femme et sa fille promise au Comte de Rotrou. Mais un autre chevalier soupire pour la fille du croisé…

La légende locale, La Bourbonnaise sera célébrée comme il se doit !

Programme :

19h00 Apéritif

19h30 Repas => Sur réservation avant le 18 juin I Cochon grillé avec gratin dauphinois ou Chipo-Merguez avec frites + fromage, pain et brownie

Repas adulte 20€ I Repas enfant 8€ (sans fromage)

Buvette I Manèges I Animations musicales, avec La Banda Tchitchaaa, Perchestallions..

22h Retraite aux flambeaux

23h30 Feu d’artifice sonorisé & incinération de la Bourbonnaise

Réservation repas => Réservation repas Mme Renoust Justine au 07 77 90 90 91 .

Centre Margon

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 02 70 comitedesfetesmargon@outlook.fr

English :

Walkabout, meal, festive evening and fireworks.

La Bourbonnaise, the local legend set against a backdrop of jealousy and amorous intrigue, will be celebrated as it should be!

19:00 Aperitif

19:30 Dinner => Please reserve before June 19

Musical entertainment

22h Retreat

23:30 Fireworks with sou

German :

Umzug, Essen, Festabend und Feuerwerk.

Die lokale Legende um Eifersucht und Liebesintrigen, La Bourbonnaise, wird gebührend gefeiert!

19.00 Uhr Aperitif

19.30 Uhr Essen => Reservierung vor dem 19. Juni erforderlich

Musikalische Unterhaltung

22.00 Uhr Rückzug

23.30 Uhr Feuerwerk mit Tontechnik

Italiano :

Passeggiata, pasto, serata di festa e fuochi d’artificio.

La Bourbonnaise, la leggenda locale sullo sfondo di gelosie e intrighi amorosi, sarà celebrata come si deve!

19:00 Aperitivo

19.30 Pasto => Si prega di prenotare prima del 19 giugno

Intrattenimento musicale

22:00 Ritiro

23:30 Fuochi d’a

Espanol :

Paseo, comida, velada festiva y fuegos artificiales.

La Bourbonnaise, la leyenda local con un trasfondo de celos e intrigas amorosas, se celebrará como es debido

19:00 Aperitivo

19.30 Comida => Se ruega reservar antes del 19 de junio

Animación musical

22:00 Retiro

23:30 Fuegos artificiales con

