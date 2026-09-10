UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bessines

La bourse aux livres à Bessines Salle La Grange Bessines

dimanche 25 octobre 2026 · Salle La Grange · Bessines

La bourse aux livres à Bessines Salle La Grange Bessines

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle La Grange
Adresse
Rue de l'Église
Ville
79000 Bessines
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bessines

La bourse aux livres à Bessines

Salle La Grange Rue de l’Église Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-25

La Bibliothèque Associative de Bessines organise une Bourse aux livres le dimanche 25 octobre, de 10 h à 18 h.

Rendez-vous à la Salle de la Grange à Bessines pour découvrir de nombreux livres et peut-être trouver de nouvelles lectures. L’entrée est ouverte à tous.   .

Salle La Grange Rue de l’Église Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 14 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La bourse aux livres à Bessines

L’événement La bourse aux livres à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Bessines (Deux-Sèvres)