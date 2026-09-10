La bourse aux livres à Bessines Salle La Grange Bessines
dimanche 25 octobre 2026 · Salle La Grange · Bessines
Informations pratiques
Bessines
La bourse aux livres à Bessines
Salle La Grange Rue de l’Église Bessines Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
La Bibliothèque Associative de Bessines organise une Bourse aux livres le dimanche 25 octobre, de 10 h à 18 h.
Rendez-vous à la Salle de la Grange à Bessines pour découvrir de nombreux livres et peut-être trouver de nouvelles lectures. L’entrée est ouverte à tous. .
Salle La Grange Rue de l’Église Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 14 73
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English : La bourse aux livres à Bessines
L’événement La bourse aux livres à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin
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