La bourse aux livres à Bessines Salle La Grange Bessines

Informations pratiques

Bessines

La bourse aux livres à Bessines

Salle La Grange Rue de l’Église Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

La Bibliothèque Associative de Bessines organise une Bourse aux livres le dimanche 25 octobre, de 10 h à 18 h.

Rendez-vous à la Salle de la Grange à Bessines pour découvrir de nombreux livres et peut-être trouver de nouvelles lectures. L’entrée est ouverte à tous. .

Salle La Grange Rue de l’Église Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 14 73

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English : La bourse aux livres à Bessines

L’événement La bourse aux livres à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin