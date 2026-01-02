La bourse Lego Hettange-Grande

La bourse Lego

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

La bourse Lego revient pour une 5ème édition !

Avis aux fans des briques jaunes, c’est l’événement à ne pas rater ! Retrouver des figurines, des sets neufs ou d’occasion, des pièces en vrac et des goodies pour compléter votre collection. Des ateliers pour enfants et une tombola seront également organisés de quoi passer un dimanche en famille !

Buvette et restauration sur place.Tout public

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41

The Lego Exchange is back for a 5th edition!

For fans of the yellow bricks, this is an event not to be missed! You’ll find figurines, new and used sets, loose parts and goodies to complete your collection. Children’s workshops and a tombola will also be organized, making for a great Sunday out with the whole family!

Refreshments and catering on site.

