La bouteille en ébullition , œuvres de Jacob Diboum Reims Tourisme & Congrès Reims

La bouteille en ébullition , œuvres de Jacob Diboum

Ces œuvres explorent la bouteille de champagne comme symbole de tension et de transformation. Ces gravures sur plaque encrée représentent la bouteille comme un réservoir de forces contenues. Par le jeu de la matière, de la pression, de dégradé de couleurs réalisé à l’encrage et par le biais de l’essuyage, l’artiste évoque l’ébullition invisible, la fermentation lente et la promesse de l’instant où tout se libère. Entre retenue et explosion imminente, la bouteille n’est plus seulement un contenant, mais une métaphore du temps, de la tension et de la promesse de la fête à venir. .

